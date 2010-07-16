КМДА припиняє перерахування "Київенерго" компенсацій

Київська міська державна адміністрація попередила АК «Київенерго», що припиняє з 1 липня нарахування компанії компенсації з різниці в тарифах через відсутність висновків цінової інспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні розширеної колегії КМДА заступник голови міськдержадміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

За його інформацією, «Київенерго» звернулося до державної цінової інспекції для отримання висновків щодо сум по різниці в тарифах. Водночас, не надала всю необхідну документацію. Заступник голови КМДА наголосив, що без висновків держінспеції по цінах мерія не буде здійснювати операції щодо компенсації зазначеної різниці.

О.МАЗУРЧАК підкреслив при цьому, що як мерія, так і «Київенерго», зі свого боку, мають вести відкриту бухгалтерію і показувати свої витрати.

«Не будуть взагалі відшкодовуватися кошти вам на різницю в тарифах, якщо не буде висновку цінової інспекції, або якщо цінова інспекція буде давати заключення, що їй не надані якісь документи», - сказав О.МАЗУРЧАК, звертаючись до представника «Київенерго», присутнього на розширеному засіданні.

За словами О.МАЗУРЧАКА, це стосується саме періоду, починаючи з дня останнього підняття тарифів, тобто 1 липня цього року.

«Оскільки на сьогоднішній момент висновків цінової інспекції немає, і тому припиняється нарахування вам різниці в тарифах. Якщо це питання буде і далі не вирішуватись таким чином, що буде блокуватися доступ до документів, ви самі програєте ці кошти», - наголосив О.МАЗУРЧАК. За його інформацією, різниця по тарифах, яка існує до 1 липня, вона зафіксована і буде компенсована містом енергогенеруючій компанії.

Також ця ситуація, за словами О.МАЗУРЧАКА, стосується й «Київводоканалу».