Янукович схвалив зміни до закону про держрегулювання у сфері житлобуду

18:40, 16 липня 2010
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Вніс ряд доповнень

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла".

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон з пропозиціями Президента 29 червня.

Прийнятий Верховною Радою 11 травня Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла" Президент не підписав з ряду причин.

Зокрема, глава держави запропонував виключити з раніше ухваленого закону доповнення, згідно з яким для отримання дозволу на виконання будівельних робіт іноземні юридичні особи, крім документів, що подають вітчизняні юридичні особи, також подають документ, що підтверджує факт залучення громадян і юридичних осіб України до виконання будівельно-монтажних робіт обсягом не менше як 90% їх загального обсягу, а також використання не менш як 50% вітчизняних виробів та матеріалів, зокрема, будівельних конструкцій.

При цьому Президент запропонував внести нове доповнення, яке передбачає, що у разі здійснення реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередач, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах існуючих смуг відведення дозвіл на виконання будівельних робіт може надаватися без подання документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

 

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