Комунальні тарифи довірять «незалежному» регулятору...

На ринку житлово-комунальних послуг, згідно з Програмою економічних реформ, яка реалізовуватиметься в Україні до 2014 року, з`явиться незалежний регулятор. Але це тільки перший етап модернізації даної сфери. Другим передбачається до кінця 2011 року вивести функції регулювання тарифів на центральний рівень. Причому тариф на тепло і водопостачання планується залишити в управлінні місцевої влади. У такий спосіб Кабмін намагається вирішити проблему тарифікації, яка гостро стоїть останнім часом, в комунальній галузі. Можна буде тільки порадіти за уряд, якщо йому шляхом створення спеціального інституту, за наявності маси відомств, які на сьогоднішній день покликані контролювати ціноутворення в ЖКГ, вдасться таки знайти відповідь на питання – скільки і за що ми повинні платити.

"Комунальна" історія

Тарифна ситуація стала набирати обертів з приходом кризи. У регіонах одна за одною місцева влада підвищувала вартість ЖКП, убачаючи в цьому вихід для підтримки житлово-комунальної сфери, яка розвалюється на очах. Але пік прийшовся на Київ. Саме тоді заговорили про необхідність створення спеціального органу, контролюючого тарифоутворення. Столична влада збиралася підвищити тарифи майже удвічі з 1 червня 2009 р. з подальшим поетапним зростанням. На тлі обурення киян, з урахуванням президентської кампанії, у той час прем`єр-міністр Юлія Тимошенко стала на захист столичних жителів, обіцяючи не допустити реалізацію планів КМДА. Обіцянка залишилася не реалізованою, тарифи однаково підвищили. А в нинішньому році до поетапного зростання, яке відтермінували на прохання Юлії Володимирівни, повернулися знову. Жителям столиці підняли комунальну оплату з 1 липня. Так от, саме в розпал цієї історії акцентувалася ідея централізувати розрахунок цін на ЖКП.

Як правило, обґрунтованість будь-якого підвищення «комуналки», яку яро оскаржують ті, кому безпосередньо доведеться платити за рахунками, перевіряли Антимонопольний комітет, Державна інспекція з цін, Державна житлово-комунальна інспекція, уповноважені контролювати дану сферу. Але вони, як ведеться, не виявляли жодних порушень.

У світлі підвищення ціни на газ для населення (МВФ "рекомендує" довести вартість газу для населення до економічно обґрунтованого рівня, означає нинішнє – не останнє - авт.), а також для підприємств теплокомуненерго на 50% з 1 серпня, з чого випливає, відповідно, здорожчання «комуналки», а також з урахуванням цілком зрозумілих можливих протестів українців, влада вирішила не дробити підтвердження правильності її рішення на кілька відомств напередодні створення компетентного органу, який повинен почати роботу з 1 січня 2011 року, пілотним проектом задіяти Національну комісію регулювання електроенергетики. Таким чином, тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання з 15 жовтня ц.р. встановлюватиме саме НКРЕ.

Як пояснив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій Хіврич, «якщо почнемо роботу зі встановлення цін, то вони будуть, у першу чергу, встановлюватися підприємствам теплопостачання, зокрема, підприємствам обласної комунальної власності (200 підприємств з теплопостачання і 75 підприємств з водопостачання, яким будуть видаватися ліцензія і встановлюватися тарифи). Тариф на тепло і на воду, швидше за все, буде встановлений з 15 жовтня цього року». Правда, за словами міністра, комісії потрібен час для підготовки фахівців і рішення організаційних питань. «Нам потрібен буде підготовчий період. Тому поки ціни залишаться на рівні місцевого самоврядування», - додав він.

***9 липня ц.р. Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Закон направлений на визначення правових засад організації і діяльності Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України. Документом передбачено, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг України (НКРКП) є колегіальним центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого координується Кабінетом міністрів України. Основним завданням НКРКП є здійснення державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій і суб`єктів господарювання на суміжних ринках шляхом: збалансування інтересів суб`єктів господарювання, споживачів їх товарів і послуг і держави; забезпечення прозорості і відкритості на ринках природних монополій і суміжних ринках; захисту прав споживачів товарів і послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості і в достатньому обсязі за економічно обґрунтованими цінами, а також стимулювання підвищення їх якості і задоволення попиту на них.

Президент підписав закон.

Тарифоутворення: заплутати і пофарбувати в сірий колір?

У цілому, у МінЖКГ вважають, що створення Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг України, на яку покладаються функції регулювання діяльності суб`єктів природних монополій, які надають послуги централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, є кроком до деполітизації тарифоутворення і оптимальним шляхом вирішення питань, пов`язаних зі вдосконаленням системи ціноутворення на ринку комунальних послуг, що дозволить запобігти стрімкому підвищенню тарифів на відповідні комунальні послуги.

Як мовиться, ваші слова та Богові у вуха. Залишається тільки питання, навіщо потрібен ще один орган, якщо в країні і так існують відомства, покликані контролювати саме цю сферу. Складається враження, що новому керівництву просто потрібен інститут для централізації влади в комунальному господарстві, одночасно з`явиться пара-трійка гідних крісел, щоби розсадити усіх своїх товаришів.

Експерт Всеукраїнської асоціації приватних інвесторів ЖКГ (ВАПІ ЖКГ) Олександр Чернявський вважає, що в законі про НКРКП передбачено ряд повноважень, які дублюють функції Антимонопольного комітету. Зокрема, аналіз ринку на предмет монопольного становища того чи іншого підприємства належить до повноважень АМКУ. Згідно із законом, НКРКП визначатиме суб`єктів природних монополій і в разі виявлення порушень на ринку комунальних послуг зможе застосовувати відповідні санкції.

«Фактично створюється додатковий орган, який штрафуватиме за ті ж самі порушення, що і АМКУ. На практиці це може привести до розбіжностей між контролюючими органами на предмет пріоритетності рішень для учасників ринку і до накладення подвійних санкцій. Природно, всі ці речі згубно позначатимуться на роботі підприємств у сфері ЖКГ», – вважає А.Чернявський.

На його думку, закон потребує значного доопрацювання, оскільки більшість його пунктів не узгоджуються між собою і з нормами чинного законодавства, або вимагають уточнення. Зокрема, визначення «суб`єкт природної монополії» не відповідає поняттю, яке закріплене в законі «Про природні монополії»; поняття «Суб`єкт господарювання на суміжному ринку» не узгоджується із законами «Про захист економічної конкуренції» і «Про природні монополії»; визначення «тарифи на комунальні послуги» не узгоджується із законами «Про теплопостачання» і «Про житлово-комунальні послуги». При цьому в законі про Нацкомісії використовуються поняття «Сфера природних монополій» і «цільове використання коштів», тоді як в чинному законодавстві відсутні такі визначення, у тому числі, і в новому законі їм не дано трактування.

Як відзначає експерт, вступ закону в дію в його нинішньому вигляді приведе до появи великої кількості правових колізій у відносинах між основними учасниками ринку житлово-комунального господарства і контролюючими органами. Зокрема, деякі його норми можуть привести до перешкоджанню нормальній діяльності самого житлово-комунального виробника.

Але не тільки плутанину в плані контролю «комуналки» прогнозують експерти. Лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій Яковенко вважає, що створення єдиного тарифного регулятора, мета чого, за твердженням влади, - деполітизувати процес встановлення тарифів – може привести до централізації тіньових потоків.

«Чи буде цей регулятор самостійним? Однозначно, ні. Враховуючи, що на сьогоднішній день тарифоутворення просякнуте досить серйозними корупційними тіньовими схемами, дуже велика вірогідність того, що зі створенням єдиного регулятора тіньові потоки централізуються», - відзначив він.

В.Яковенко вважає, що законопроект про створення єдиного регулятора має бути допрацьований, щоби виключити можливий тіньовий вплив комунальних монополістів на регулятора. При цьому, на думку експерта, планована відмова від дотацій комунальним підприємствам з різниці в тарифах і одночасне зниження порогу виплати субсидій для населення з оплати комунальних послуг з 20 до 15% приведе до ситуації, коли комунальники змушені будуть підвищити тарифи.

«Кількість людей, які потребуватимуть допомоги держави, збільшиться. Якщо з мінімальним 30%-м підвищенням тарифів ще знизити рівень отримання субсидій, то, за нашими даними, дірка в бюджеті, яка утвориться за підсумками року, буде на рівні 13-15 млрд. грн.», - відзначив він.

Крім того, на думку В.Яковенка, ідея створення єдиного тарифного коридору «пахне популізмом». «У нас є дуже великі розбіжності за тарифами, в деяких містах вони відрізняються в десятки разів. Якщо створять такий коридор, то комунальники не менше 50 українських міст змушені будуть підняти тарифи для населення, тільки щоби увійти у цей коридор. І трохи менше ніж 100 міст змушені будуть знизити тарифи на деякі види послуг, тому що у них дуже завищені тарифи. Це нереально буде зробити», - вважає лідер «Комунального фронту».

Що до цього коментаря експерта, то не можна не пригадати заяви Президента. «Потрібно, щоби справедлива тарифна політика була основою державної політики», - сказав глава держави з урахуванням того, що в регіонах України існують різні тарифи на послуги у сфері ЖКГ.

У зв`язку з цим В.Янукович доручив профільному міністерству, а також керівникам органів влади на місцях пропрацювати питання, щоби підходи до формування тарифів на послуги ЖКГ у всіх регіонах України були уніфікованими і справедливими. «Де б не проживала людина, потрібно створити таку систему, щоби вона платила за газ, воду, електроенергію, щоби був справедливий підхід», - відзначив В.Янукович.

Спасибі за турботу і за обіцянки теж. У принципі, обіцяти і край, стало традицією нашої влади. Пам`ятається, після “успішних газових переговорів з Росією”, як охрестило їх керівництво країни, Президент заявив, що не варто дискутувати про поступки з боку України, оскільки домовленості дозволять не підвищувати ціну газу для населення цьогоріч. Насправді ж вийшло інакше – з 1 серпня блакитне паливо подорожчає в 1,5 раза. А услід за газом, і українці чудово це знають з практики, чекай подорожчання всього, що є, і чого немає на полицях магазинів. Тому на всі натяки на опіку хочеться відповісти одним – стара байка, однак зовсім не правдоподібна...

Згадана програма, завдяки якій нас чекає стільки нового і корисного, зокрема з`явиться регулятор наших з вами платежів за комунальні послуги, які в найближчому майбутньому, сподіватимемося, стануть відповідати справедливим розцінкам, особливо в будинках 30-40 літньої «витримки» з прогнилими підвалами, комунікаціями, електромережею і дахом, має дуже оптимістичну назву: «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Так хочеться вірити, що і ми з вами коли-небудь потрапимо в розряд «заможне суспільство».

Нана Чорна (УНІАН)