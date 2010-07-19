Депутати пропонують ввести «касовий» метод нарахування ПДВ

Народні депутати Володимир ПОЛЯЧЕНКО (НУ-НС), Ігор ЛИСОВ (Партія регіонів) і Юрій СЕРБІН (БЮТ) пропонують ввести «касовий» метод нарахування податку на додану вартість (ПДВ) для будівельно-монтажних робіт при спорудженні житла.

Про це йдеться у законопроекті № 6708 «Про внесення змін до деяких законів України щодо заходів зі стимулювання будівництва житла», внесеному до парламенту 15 липня п.р.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, розміщеною на сайті Верховної Ради, введення «касового методу обліку податку на додану вартість у будівництві, який передбачає, що датою виникнення податкових зобов`язань є дата зарахування коштів на банківський рахунок платника податків, а датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку як оплата товарів (робіт, послуг), сприяє тому, що оборотні кошти підприємств не вилучаються з обороту господарської діяльності, а отже, їх наявність забезпечує безперебійну роботу будівельного «конвеєра».

«Як наслідок, не припиняється будівництво житла, і на ринок нерухомості виходить продукт більшого ступеня готовності, що в умовах подолання кризових явищ є необхідною складовою відродження довіри населення до інвестування коштів у будівництво житла», – вважають автори законопроекту.

Реалізація положень даного законопроекту після його ухвалення вимагає внесення змін до законів «Про податок на додану вартість», «Про оподаткування прибутку підприємств», «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про податок на доходи фізичних осіб».