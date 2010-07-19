Кабмін вніс зміни в положення про МінЖКГ

Кабінет міністрів України своєю постановою (№584 від 14 липня ц.р.) вніс зміни до положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України.

Про це йдеться в постанові, розміщеній на сайті парламенту.

Згідно зі змінами, міністерство сприяє створенню виконавцями/виробниками систем управління якістю житлово-комунальних послуг відповідно до національних або міжнародних стандартів; здійснює координацію й нормативно-методичне забезпечення діяльності підконтрольних і підзвітних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління; розробляє й виконує державні та узгоджує регіональні програми у сфері ЖКГ.

Постановою виключено четвертий абзац п.8, яким передбачалося, що один із заступників міністра є за посадою Головним державним інспектором України з контролю (нагляду) в житлово-комунальній сфері.

При цьому передбачається, що до складу колегії Міністерства з питань ЖКГ, окрім міністра, його заступників, керівників служб, інспекцій, агентств, створених у складі міністерства, увійдуть члени виконавчого або іншого органу управління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Довідка УНІАН. Кабмін затвердив положення про Міністерство з питань житлово-комунального господарства України своєю постановою №717 12 травня 2007 р.