Закон про боротьбу з відмиванням доходів детінізує ріелторів

Ухвалення Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», який набуде чинності 21 серпня 2010 року, приведе до детінізації ріелторської діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив на прес-конференції віце-президент Асоціації фахівців із нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Сергій ЗЛИДЕНЬ.

За його словами, набуття чинності цього закону приведе до певної структуризації ринку й відходу з неї непрофесіоналів і нелегально працюючих ріелторів, оскільки після того, як легально працюючі ріелтори, які є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, стануть на облік у Державний комітет фінансового моніторингу України, як того вимагає закон, інша частина ріелторів буде вимушена це зробити, оскільки інакше їхня діяльність опиниться поза законом.

«Однозначно ріелтори виходитимуть із тіні й ставатимуть на облік, відповідно, це перший крок до детінізації цього ринку», - сказав віце-президент АФНУ.

На його думку, набуття чинності закону ніяк не вплине на цінову політику на ринку житла. Як приклад С.ЗЛИДЕНЬ навів ситуацію, коли покупець купує однокімнатну квартиру в Києві за 600 тис. грн., а в експертній оцінці вартості квартири вказується 250 тис. грн., для того, щоб уникнути податкового тиску на операцію (операції з нерухомістю оподатковуються близько 4-5% від суми операції (держмито, виплати до Пенсійного фонду, прибутковий податок тощо).

«А в тінь він (ринок нерухомості - УНІАН) не піде, тому що в даній ситуації факт оптимізації знаходиться в серйозному податковому механізмі на транзакцію», - додав він.

У свою чергу заступник голови Держфінмоніторингу Олексій ФЕЩЕНКО пояснив, що, згідно із законом, для ріелторів не передбачена автоматична звітність за операціями на суму понад 400 тис. грн., повідомляти про операцію в Держфінмоніторинг слід лише у разі підозри в сумнівному походженні коштів, за які планується купити об`єкт нерухомості.

Він уточнив, що інформацію про своїх клієнтів ріелтори повинні зберігати протягом п`яти років.

О.ФЕЩЕНКО запевнив, що несанкціонованих витоків інформації про покупців нерухомості з системи Держфінмоніторингу не було й не буде. Винятком є лише факти підозри у фінансуванні тероризму й сумнівному походженні коштів (тоді інформація передається в правоохоронні органи) і запит від фінансової розвідки інших країн.

Заступник керівника Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи державного фінансового моніторингу Ярослав КОРЖЕНІВСЬКИЙ зазначив, що всі ріелтори повинні реєструватися в Держфінмоніторингу впродовж трьох робочих днів після укладення контракту про намір клієнта купити або продати нерухомість.

Він уточнив, що Держфінмоніторинг розробив документ, за допомогою якого ріелтори зможуть класифікувати клієнтів по ризиках. При цьому представник відомства не назвав критеріїв визначення підозрілого походження коштів у суб`єктів ринку нерухомості, пославшись на доопрацювання й внесення змін до цього документа.

В.КОРЖЕНІВСЬКИЙ додав, що в документі буде прописано не більше десятка критеріїв, сам документ буде затверджено протягом місяця, до набуття чинності закону.

Довідка УНІАН. 21 травня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання й протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом».

Закон спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, а також Директиви Європейського парламенту та Ради 2005/60/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму.

Згідно із законом, серед іншого розширюється перелік суб`єктів первинного фінансового моніторингу; законом встановлюються певні обмеження щодо повідомлення суб`єктами первинного фінмоніторингу спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Також встановлюється обов`язок суб`єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилених запобіжних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій із легалізації (відмивання) доходів і фінансування тероризму.

У зв`язку з розширенням переліку суб`єктів первинного фінансового моніторингу розширюється, відповідно, перелік суб`єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції регулювання та нагляду. Це міністерства юстиції, фінансів, транспорту і зв`язку, економіки.