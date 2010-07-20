Фонд молодіжного будівництва добудує 13 житлових будинків

Управління житлового будівництва (УЖБ) Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву до кінця цього року має намір завершити будівництво 12-13 житлових будинків у регіонах України, квартири в яких реалізуються за програмою пільгового кредитування.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник голови правління фонду Павло НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, цього року на завершення будівництва житлових будинків зі ступенем готовності 60% і вище, житло в яких реалізується за програмою пільгового кредитування фонду, в держбюджеті передбачено 20 млн. грн.

П.НЕСТЕРЕНКО пояснив, що ці кошти розподілені на добудову 16 житлових будинків у регіонах країни, на сьогоднішній день із загальної суми реально профінансовано – 1,4 млн. грн., основна сума буде профінансована в четвертому кварталі цього року.

За його оцінками, з 16 будинків до кінця цього року можуть бути добудовано 12-13 об`єктів, зокрема, у Вінниці, Мелітополі, Кіровограді, Тернопільській області.

При цьому в стабілізаційному фонді держбюджету на цю програму передбачено ще 50 млн. грн. на завершення будівництва будинків зі ступенем готовності більш як 50%.

П.НЕСТЕРЕНКО нагадав, що в 2009 році та першій половині 2010 року програма пільгового кредитування фонду не фінансувалася.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також частковою компенсацією кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.