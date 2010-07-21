В Україні обсяг субсидій на ЖКП знизився на 8,4 млн. грн.

У січні-червні поточного року жителям України були призначені субсидії на сплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 31,9 млн. грн., що на 8,4 млн. грн. менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми у міській місцевості субсидії призначені у розмірі 28,9 млн. грн., у сільській – 3 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-червні ц.р. були призначені 327 тис. сімей (86,2% від загальної кількості сімей, що звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості – 260,6 тис., у сільській – 66,4 тис. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року кількість сімей, яким призначили субсидії, зменшилася на 146,9 тис., або на 31%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю в червні ц.р. збільшився порівняно з червнем 2009 року на 8,2% – до 60,8 грн.

Серед регіонів найбільший розмір субсидій зафіксовано у Полтавській, Львівській і Рівненській областях (95,6-89,4 грн.), найменший – у Закарпатській і Херсонській областях (8,4 і 11,5 грн.).

Довідка УНІАН. У 2009 році жителям України були призначені субсидії для сплати житлово-комунальних послуг на суму 143,4 млн. грн., що на 15,1 млн. грн. більше, ніж у 2008 році.