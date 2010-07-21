Вартість нежилих приміщень в новобудовах Києва знизилася

Средня вартість нежилих приміщень в новобудовах Києва в другому кварталі 2010 року знизилася на 3,2%, або 471 грн., – до 14,149 тис. грн. за 1 кв.м.

Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Зокрема, вартість комерційних площ в будинках економ-класу знизилася на 1,1%, або 133 грн., – до 12,437 тис. грн./кв. м.; в будинках бізнес-класу – на 4,4%, або 831 грн., – до 18,045 тис. грн./кв. м.; в об`єктах преміум-класу – на 2,5%, або 736 грн., – до 28,397 тис. грн./кв. м.

За оцінками фахівців порталу, з грудня 2009 року цінова корекція в гривневому еквіваленті за класами нерухомості склала: економ-клас – зниження на 6,5%; бізнес-клас – зниження на 13,6%; преміум-клас – зниження на 9%. З червня 2009 року рівень цін на нежилі приміщення у складі житлових комплексів на первинному ринку Києва знизився в будинках економ-класе – на 9,1%, бізнес-класу – на 5,5%, преміум-класу – на 8,3%.

У звіті порталу наголошується, що кількість пропозицій нежилих приміщень в червні 2010 року на ринку новобудов Києва збільшилася на 13% щодо березня і склала 191 приміщення. Обсяг пропозицій нежилих приміщень в загальній площі і грошовому виразі збільшилися, відповідно, на 6,3% і 1,7%.