У Мінрегіонбуді 70 пропозицій для зведення дешевих будинків

Проект будівництва демонстраційних будинків з використанням нових технологій (дешевого житла) може бути реалізований через півроку.

Про це заявив міністр регіонального розвитку і будівництва України Володимир ЯЦУБА, повідомили УНІАН в прес-службі міністерства.

За його словами, міністерство одержало майже 70 пропозицій для зведення дешевих будинків, з яких будуть відібрані найбільш конкурентоздатні проекти.

Вартість запропонованих будинків знаходиться в діапазоні 20-70 тис. дол.

«Підприємці, з метою реклами власної продукції і послуг, побудують такі будинки за власні гроші. Зрозуміло, що реалізація цього проекту вимагає вирішення земельного питання. Зараз виконується ескізний проект, вирішуються майнові і юридичні питання», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство регіонального розвитку і будівництва України вибрало земельну ділянку в районі ВДНГ в Києві для будівництва демонстраційних будинків з використанням нових технологій (дешеве житло).