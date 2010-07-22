Президент “Київміськбуду” не робив заяв про зміну власників компанії

Голова правління – президент холдингової компанії “Київміськбуд” Василь МОЖАР не робив ніяких публічних заяв про зміну структури власності компанії.

Про це йдеться в офіційному коментарі компанії, переданому УНІАН.

“Правління АТ ХК “Київміськбуд” здійснює безпосереднє управління діяльністю холдингу й не веде реєстр акціонерів, оскільки ця функція, відповідно до чинного законодавства, покладена на відповідні уповноважені структури (реєстраторів). Отже, враховуючи, що відомості про поточну структуру власності надходять не в режимі реального часу, а з відповідною періодичністю, вони принципово не є й не можуть бути темою коментарів керівництва холдингу”, - сказано в повідомленні компанії.

У компанії назвали не відповідним дійсності повідомлення, поширене низкою ЗМІ, про продаж холдингу зятеві мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО Вячеславу СУПРУНЕНКУ.

Як повідомлялося в ЗМІ, за даними поінформованого джерела, на зборах директорів компанії у четвер, 15 липня В.МОЖАР повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності.

Крім того, за даними джерела, в компанії існує думка, що зараз мажоритарним власником холдингу є Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.