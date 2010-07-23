Кабмін затвердив порядок фінансування компенсацій ставок за кредитами

Кабінет Міністрів України своєю постановою (№615 від 21 липня ц.р.) затвердив Порядок використання в 2010 р. коштів Стабілізаційного фонду, передбачених у держбюджеті для часткової компенсації відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції та переоснащення готелів і прилеглих до них територій у рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це йдеться в постанові, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, бюджетні кошти виділяються для часткового відшкодування відсотків за користування кредитами, наданими банками для будівництва, реконструкції й переоснащення готелів і прилеглих до них територій, передбачених Державною цільовою програмою підготовки і проведення в Україні Євро-2012.

Головним розпорядником коштів є Національне агентство з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відшкодування надається власникам об`єктів інфраструктури, вказаних у програмі, які надають послуги з тимчасового розміщення в готелях категорії 5,4 і 3 зірки й залучили кредити.

Відшкодування надається за фактично нараховані й сплачені в поточному році суми відсотків за користування кредитами, наданими банками, в розмірі, передбаченому кредитними договорами, але не більш як 10% річних, за умови оплати позичальником з власних коштів не менш як 8% річних.

Компенсація надається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Національним агентством за узгодженням з Мінфіном, Мінекономіки і Мінрегіонбудом.

З метою організації і проведення конкурсу Національне агентство створює комісію в складі не менш як семи осіб, призначає голову і секретаря комісії.

При визначенні переможця конкурсу перевага надається тим позичальникам, які виконали роботи з будівництва, реконструкції й переоснащенні готелів на 30% і більше.

У разі, коли позичальник не забезпечить здачу в експлуатацію готелю до 1 березня 2012 р. він повертає в установленому порядку до 1 липня 2012 р. до державного бюджету суму фактично одержаного відшкодування з урахуванням річного рівня інфляції і процентної ставки Національного банку за кредитами на відповідний термін.