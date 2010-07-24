До 2014 р. 70% комунальних послуг надаватиметься приватними компаніями

У сфері ЖКУ в Україні працює поки лише 570 приватних компаній на 230 тисяч житлових будинків, повідомив в інтерв`ю "Дзеркалу тижня" міністр ЖКГ Юрій Хіврич.

"Це десь 6-8%. До кінця 2014 року плануємо досягти 70%. За рахунок переходу жеків на приватні рейки у тому числі. Житлово-комунальне господарство - це бізнес. Притому бізнес постійний і прибутковий. Тому що світло і ліфт потрібні щодня. Нам варто лише відкрити двері, забезпечити конкурентне середовище і встановити чіткі правила гри. Запевняю вас, обслуговувати житло піде багато хто. Ось з монополістами (тепло-вода), дійсно, складніше. Ціни не відповідають витратам. В цьому випадку - лише збитки. Тому сюди йдуть неохоче. Проте оптимізація тарифів і поправки в закон про концесію можуть стати дієвими інструментами вирішення і цієї проблеми", - відзначив він.