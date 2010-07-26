У США без електрики залишилися майже 300 тисяч жителів

У США через ураган без електрики залишилися 280 тис. жителів столичного федерального округу Колумбія, штатів Меріленд та Віргінія.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на агентство внутрішньої безпеки федерального округу Колумбія, їздити по вулицях Вашингтона зараз небезпечно через повалені дерева і обірвані лінії електропередач.

Не обійшлося без жертв: у штаті Меріленд одну людину було вбито і одну поранено через падіння на автомобіль дерева. Не менш важкими були наслідки ураганів і в інших штатах. Одна людина загинула у штаті Пенсільванія від удару струмом, ще одна - у штаті Нью-Джерсі від падіння дерева.