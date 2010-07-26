«Газ України» вимагає прискорити погашення боргів за газ

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» вимагає від підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) прискорити погашення нагромадженої в період з 01.10.2009 заборгованості за природний газ у зв`язку з наближенням початку нового опалювального сезону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що станом на 23.07.2010, підприємства ТКЕ оплатили лише 76% вартості спожитого в минулому опалювальному сезоні природного газу. Загальна сума заборгованості теплопостачальних підприємств перед ДК «Газ України» перевищує 2,4 млрд. грн.

Найбільші борги за газ в період з 01.10.2009 у підприємств ТКЕ Донецької (482 млн. грн.), Дніпропетровської (344 млн. грн.), Луганської (278 млн. грн.), Харківської (244 млн. грн.), та Одеської (140 млн. грн.) областей.

Станом на минулу п`ятницю заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» залишається незмінним - понад 2 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 49%).

Найгірший рівень розрахунків за спожитий з 01.10.2009 природний газ стабільно демонструють тепловиробники Закарпатської - 39%, Луганської – 45%, Житомирської областей – 59%, і міста Севастополь – 55%.

Разом з тим, стовідсоткову оплату спожитого газу провели теплопостачальні підприємства Миколаївської області, а підприємства Чернівецької і Полтавської областей розрахувалися на 93%.

Більшість підприємств ТКЕ не виплачують заборгованість за газ, спожитий в попередньому опалювальному сезоні 2008-2009 рр. Сума їх боргу перед Компанією за цей період становить понад 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

За наявності у підприємств ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий з 01.10.2009 р., ДК «Газ України» не укладатиме з ними договору на забезпечення природним газом у новому опалювальному сезоні 2010-2011 рр. і не виділятиме їм планових обсягів природного газу.

Також компанія відзначає, що значна заборгованість підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ і підготовку до нового опалювального сезону 2010-2011 рр.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.