Є законодавчі умови для реалізації проектів в ЖКГ

Закон про державно-приватне партнерство дозволить реалізувати масштабні інфраструктурні проекти, зокрема у сфері ЖКГ.

Таку думку висловила глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

«Тепер у нас є всі необхідні законодавчі умови для реалізації масштабних інфраструктурних проектів, наприклад для проведення реформи ЖКГ, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Впровадження державно-приватного партнерства дає вагомішу віддачу для суспільства завдяки зниженню державних витрат на реалізацію проектів, підвищенню рівня обслуговування, зниженню ризиків».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, у законі визначаються правові, економічні і організаційні принципи взаємодії державних і приватних партнерів, регулюються відносини, пов`язані з підготовкою, виконанням і припиненням договорів, які полягають в рамках державно-приватного партнерства, а також встановлюються гарантії прав і інтересів сторін.

Закон відносить до основних ознак державно-приватного партнерства забезпечення вищих техніко-економічних показників ефективності діяльності, аніж при здійсненні такої діяльності державним партнером без залучення приватного. Також ознаками державно-приватного партнерства є тривалість відносин (від 5 до 50 років), передача приватному партнерові частини ризиків, внесення приватних інвестицій, а також незмінність протягом всього терміну дії договору цільового призначення і форми власності об`єкту державно-приватного партнерства.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла в цілому закон про державно-приватне партнерство 1 липня 2010 року.