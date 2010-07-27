У Вінниці ціна 1 і 3-х кімнатних квартир знизилася на 1%

У Вінниці ціна 1 кв. м в одно- і трикімнатних квартирах на вторинному ринку нерухомості в червні 2010 року, в порівнянні з травнем 2010 року, знизилася в середньому на 0,95%, в двокімнатних – виросла на 1,44%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник агентства нерухомості "Олімп".

У червні на вторинному ринку нерухомості Вінниці середня ціна на 1-кімнатні квартири знизилася на 1,8%, або на 124 грн., - до 6 749 грн. за 1 кв. м, в порівнянні з травнем 2010 року.

Вартість 2-х кімнатних квартир в червні зросла на 1,44%, або на 91 грн., - до 6 413 грн./кв. м., а 3-кімнатних квартир - знизилася на 0,1%, або на 6 грн., - до 6 131 грн./кв. м.

Довідка УНІАН. Житловий фонд Вінниці складає 4,724 млн. кв. м в 1 955 будинках.

Населення Вінниці складає 369,2 тисяч чоловік.