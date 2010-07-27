Обґрунтування підвищення тарифів на ЖКП надумане

Лідер Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» Віталій ЯКОВЕНКО вважає, що будь-яке обгрунтування підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги буде надуманим.

Як повідомили УНІАН у ВГР «Комунальний фронт», про це він заявив, коментуючи вчорашню заяву віце-прем`єр міністра Сергія ТІГІПКА про намір впродовж двох днів надати повне обгрунтування і документи про необхідність підвищення цін для населення і теплокомуненерго на природний газ.

«Обґрунтувати можна все, що завгодно. Але, окрім вимог МВФ підняти ціни в обмін на продовження кредитування України, інших реальних підстав немає. Україна як видобувала власний газ, так і видобуває. Його ціна значно нижча за російське блакитне паливо, а кількості, що видобувається, достатньо для задоволення потреб українців і більшої частини теплокомуненерго. Тому всі виправдання для підвищення, економічні розрахунки і обгрунтування виглядатимуть виключно як спроба закамуфлювати нездатність уряду вирішувати економічні проблеми в ЖКГ. При цьому крайніми у вирішенні цієї проблеми знову роблять простих українців», - заявив В.ЯКОВЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ заявив, що тарифи на житлово-комунальні послуги будуть підвищені з 15 жовтня. «Підвищення вартості тепла і гарячої води буде від 20 до 30%, залежно від регіону. Ці цифри ще розраховують фахівці. Це тільки газова складова (у середньому 53% від собівартості), значить, беремо половину", - пояснив Ю.ХІВРИЧ.