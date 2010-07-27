Справу Циганка по афері «Еліта-Центр» розслідуватимуть додатково

У справі «Еліта-Центр» Апеляційний суд міста Києва не знімав звинувачень з Ігоря ЦИГАНКА, його залишено під вартою, а справу направлено на додаткове розслідування.

Про це УНІАН заявив голова правління ГО «Центр правозахисту» (об`єднує інвесторів “Еліта-Центр”) Юрій ФЕДОРЕНКО.

Сьогодні у ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що з одного з обвинувачених в організації афери інвестиційно-будівельних компаній «Еліта-Центр» І.ЦИГАНКА зняли всі звинувачення. Апеляційний суд Києва визнав вирок Шевченківського суду від 2009 року незаконним і направив справу на дорозслідування у прокуратуру.

З приводу оприлюдненої інформації щодо виправдання судом І.ЦИГАНКА Ю.ФЕДОРЕНКО сказав: «Суд такого не говорив і навіть на це не натякав… Інформація не відповідає дійсності, не відповідає ходу справи щодо ЦИГАНКА… Суд направив справу на додаткове розслідування у зв`язку з тим, що правоохоронні органи не вказали, куди поділися вкрадені гроші, хто із співучасників, разом з ЦИГАНКОМ, має нести відповідальність. Суд чітко вказав, що запобіжний захід не змінюється, і ЦИГАНОК залишається під вартою».

У свою чергу, адвокат Василь ЖОВНОВСЬКИЙ, який представляє потерпілих інвесторів “Еліта-Центр”, сказав УНІАН: «Якби суд виправдав ЦИГАНКА, його звільнили б з-під варти».

В.ЖОВНОВСЬКИЙ підтвердив, що ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 30 червня 2010 року відмінено вирок Шевченківського суду від 2009 року, яким ЦИГАНКА було засуджено на 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Причиною цього, за словами адвоката, стало те, що «досудове розслідування було проведене на неналежному рівні, а у судовому слідстві не було дано відповіді на багато питань, які залишилися нез’ясованими».

Потерпіла сторона вважає за доцільне об`єднання в одну справу всіх справ щодо «Еліта-Центр».

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, в результаті будівельної афери "Еліта-центр", яка була розкрита у лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 осіб. Всього у інвесторів шахрайським шляхом вкрадено понад 100 млн. дол.