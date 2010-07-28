Держфінансування пільгових кредитів можуть збільшити до 200 млн. грн.

У 2011 р. Фонд молодіжного будівництва планує збільшити державне фінансування до 200 млн. грн. для надання пільгових кредитів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

За програмою пільгового кредитування в липні з держбюджету було виділено 1,4 млн. грн. із закладених на програму 70 млн. грн. За його словами, передбачається, що в 2010 р. пільговими кредитами зможуть скористатися 200 українських сімей.

Також, за його словами, в липні відновлено програму з часткової компенсації процентних ставок за кредитами, виданими комерційними банками на житло. Під програму потраплять близько 11 тис. молодих сімей. «Держбюджетом у 2010 р. передбачено фінансування даної програми в повному обсягу, це 117 млн. грн. У липні вже перераховано 32,5 млн. грн., далі оплата реєстрів за цими виплатами здійснюватиметься згідно із планом фінансування, тобто 12-15 млн. грн. на місяць», - повідомив Л.РИСУХІН.

Він також повідомив, що кошти державного пільгового кредитування прямують, в першу чергу, на об`єкти з високим рівнем готовності. «Такі об`єкти у нас є у Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Луганській, Закарпатській і ще кількох областях», - зазначив Л.РИСУХІН.

За його словами, регіональним управлінням фонду було заборонено надавати кредити для фінансування об`єктів з низьким відсотком готовності, також вони зобов`язані спрямовувати кошти на об`єкти з максимальним рівнем готовності та з максимально коротким терміном введення об`єктів в експлуатацію.

«Ми відновили відповідальність регіональних управлінь фонду за здійснення контролю будівельних робіт», - говорить Л.РИСУХІН. Також були встановлені більш жорсткі кваліфікаційні вимоги для забудовників.

Крім того, на розгляд уряду винесено проект постанови, якою підвищується відповідальність забудовника за своєчасне введення в експлуатацію об`єктів, збільшуються права регіональних управлінь фонду з контролю за будівництвом, фонду надається можливість ввести для позичальників фінансові канікули, якщо їх тимчасова неплатоспроможність настала з об`єктивних причин.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також частковою компенсацією кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.