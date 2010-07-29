Комісія з'ясує, хто господар «Київміськбуду»

Міжвідомча комісія з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств доручила Державній комісії України з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) до 30 липня поточного року провести моніторинг офіційних видань на предмет наявності публікації про скликання загальних зборів акціонерів ВАТ „Холдингова компанія „Київміськбуд”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, таке рішення було прийнято на засіданні Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств під головуванням віце-прем’єр-міністра Володимира СІВКОВИЧА.

Згідно з рішенням, у разі скликання і проведення загальних зборів ВАТ „ХК „Київміськбуд” – здійснити контроль за реєстрацією акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах, і до середини серпня цього року надати Міжвідомчій комісії узагальнені матеріали стосовно ситуації, що склалася навколо акціонерного товариства.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, на зборах директорів компанії 15 липня голова правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР нібито повідомив, що у компанії тепер є новий власник, при цьому, він так і не був представлений керівництву. Як уточнило джерело, це означає, що «Київміськбуд» виведено з комунальної власності.

Крім того, за даними джерела, в компанії вважають, що зараз мажоритарним власником холдингу є В’ячеслав СУПРУНЕНКО, зять мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Джерело також повідомило, що збори акціонерів холдингу, які неодноразово переносилися, попередньо призначені на 8 вересня ц.р.

22 липня в ХК «Київміськбуд» офіційно заявили, що В.МОЖАР не робив жодних публічних заяв про зміну структури власності компанії.

У компанії також назвали такими, що не відповідають дійсності, повідомлення про продаж холдингу В.СУПРУНЕНКУ.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.