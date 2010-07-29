«Київенерго»: КМДА не перерахувала 2 млрд. грн.

АК “Київенерго” не одержувала від Київської міськдержадміністрації ніяких коштів на погашення заборгованості з компенсації різниці в тарифах. Тому на сьогоднішній день борг столичної влади перед енергетиками продовжує перевищувати 2 млрд. грн. Про це агентству УНІАН повідомили в прес-службі АК “Київенерго”.

«Ніяких коштів для погашення заборгованості, зокрема, і в рамках урядової постанови (від 31 травня ц.р. – УНІАН) не надходило, що свідчить, ймовірно, про те, що КМДА не вдалося залучити кредити банків для цих потреб», - сказали у прес-службі.

Агентство УНІАН вже кілька днів намагається з'ясувати, чому раптом знову виникло питання про заборгованість через різницю в тарифах, чи виконала КМДА постанову Кабміну двомісячної давнини про залучення кредиту і покриття цієї різниці, й чому цього року споживачам ТЕЦ-6 знову затримують підключення гарячої води. В результаті взаємних розглядів між компаніями і столичною владою, київські споживачі ТЕЦ-6, після завершення двотижневого планового відключення, вже четвертий день необгрунтовано не одержують гарячу воду.

Джерело, близьке до структур столичної влади, вчора увечері підтвердило УНІАН, що КМДА на даний момент так і не виконала доручення уряду (від 31 травня) і не залучила двохмільярдний кредит, внаслідок чого борг перед енергетиками досі не погашено. А "Київенерго", відповідно, не може розрахуватися перед газівниками, борг перед якими становить ті ж 2 млрд. грн.

У Головному фінансовому управлінні КМДА агентству УНІАН відмовилися надавати будь-яку інформацію на питання про те, чи залучила КМДА цей кредит і чи був він перерахований «Київенерго» в рахунок погашення боргу, а якщо не залучила, то чому. Журналістам агентства порадили звернутися до прес-служби міськадміністрації.

У прес-службі КМДА агентству УНІАН запропонували направити запит і повідомили, що у п'ятницю, 30 липня, відбудеться прес-конференція в.о. голови КМДА Олександра ПОПОВА, на якій він і прояснить ситуацію, що виникла. Агентство УНІАН запит направило.

Нагадаємо, Кабінет міністрів цього тижня не робив жодних заяв з приводу ситуації, що виникла в Києві, зокрема, і щодо виконання чи невиконання урядової постанови. Зазначимо, в постанові не вказано термін, в який КМДА має залучити кредит, проте вже те, що Кабмін дозволив залучати кошти за спрощеною процедурою, свідчить, що доручення повинно було бути виконане оперативно. У постанові також не зазначено, на кого покладено контроль за її виконанням.

Довідка УНІАН. У травні 2010 р. Кабмін доручив КМДА за спрощеною процедурою залучити в банках кредит у розмірі 2 млрд. грн., погасити заборгованість з відшкодування різниці в тарифах на тепло- і водопостачання перед ВАТ «Київенерго» і ВАТ «Київводоканал», зарахувати ці кошти на окремий рахунок, відкритий компанією «Київенерго» в органах Держказначейства для погашення заборгованості з оплати спожитого газу перед НАК "Нафтогаз України" (постанова КМУ №371 від 31 травня 2010 «Деякі питання покриття тимчасових касових розривів міського бюджету м. Києва»). Уряд також доручив КМДА забезпечити залучення додаткових фінансових ресурсів для погашення кредиту за рахунок збільшення надходжень плати за землю і оренду комунального майна.

З 12 по 26 липня АК «Київенерго» проводила щорічні гідравлічні випробування тепломереж зони обслуговування ТЕЦ-6. З 26 липня «Київенерго» повинна була відновити виробництво теплової енергії для гарячого водопостачання, проте, цього не сталося. 27 липня "Київенерго" повідомила, що компанія «Газ України» розпорядилася припинити подачу газу на ТЕЦ-6 ВАТ «Київенерго» через борги, у зв'язку з чим планове підключення відкладається на невизначений термін.

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання і централізоване опалювання 2118 житлових будинків, 62 медичних установ, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 відомств на житлових масивах Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ. На цих об'єктах вже третій тиждень поспіль відсутня гаряча вода.