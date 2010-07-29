У Василькові жителі не можуть три роки отримати документи на квартири

У Василькові (Київська область) через конфлікт між місцевою владою і забудовником жителі не можуть три роки отримати право власності на квартири, які побудовані за власні кошти.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила одна із інвесторів будівництва Світлана САМОЙЛЕНКО.

"Коли ми оформляли договір, то датою введення цього будинку в експлуатацію був другий квартал 2007 року. Але і до цього часу будинок стоїть, а наші діти проживають в найманих квартирах", - сказала С.САМОЙЛЕНКО.

За її словами, інвестори не мають претензій до забудовника, оскільки будинок побудований, всі отримали ключі від своїх квартир. "Міська влада нам пояснює, що будівельна компанія має ще низку невиконаних технічних умов для підключення цього будинку. Будівельна компанія нам пояснює, що жодних проблем не існує, будинок підключений і необхідна вказівка мерії на видачу свідоцтв на право власності побудованих квартир", - додала вона.

На думку С.САМОЙЛЕНКО, конфлікт триває через те, що місцева влада хоче отримати 12% квартир в цьому будинку. "Це і є основною проблемою, яку міська влада не може вирішити із забудовником", - вважає вона.

Заступник Васильківського міського голови Олена СИДОРЕНКО повідомила інвесторам, що між згідно з умовами договору, укладеного в 2004 році міської влади із забудовником, компанія-забудовник зобов`язана передати 12% квартир. "Компанія не виконує умов договору і зараз триває процес банкрутства цієї компанії", - сказала вона.

Крім того, на прес-конференції продемонстрували телеінтерв`ю Васильківського міського голови Сергія ІВАЩЕНКА, в якому він заявив, що місцевий виконком не ухвалює рішення щодо видачі документів на право власності інвесторам через факти шахрайства забудовника. "Ми на основі того, що бачимо шахрайські дії, звернулися до прокуратури, щоб заборонити видачу техпаспортів. Більш того, потім з`явилася інформація про те, що є квартири, котрі за інвестдоговором продані двом і більше людям", - сказав він.

Водночас інвестори наполягають, що вже отримали ключі від своїх квартир і таких фактів про продаж однієї і той же квартири різним людям не виявлено. "Якби це сталося, то такі факти були б вже відомі", - припустила С.САМОЙЛЕНКО.

Представник компанії-забудовника Зоряна ПИЛИП зазначила в коментарі кореспонденту УНІАН, що місцева влада вимагає від компанії-забудовника збудувати підстанцію для забезпечення електроенергією великого житлового масиву міста, хоча це не було передбачено інвестиційним договором. Вона також спростувала заяву О.СИДОРЕНКО про банкрутство компанії-забудовника.

"Лінія, яку взяла міська влада міста Васильків, є просто антилюдською. Вони претендують на ті квартири, за які інвестори заплатили повністю кошти. Вони хочуть забрати ці квартири і змусити цих людей судитися з компанією-забудовником", - сказав заслужений юрист України, заступник голови Партії захисників Вітчизни Павло БАРНАЦЬКИЙ.

На його думку, саме місцева влада повинна у судовому порядку вимагати від компанії-забудовника виконання інвестиційних умов, а не робити заручниками цього конфлікту людей, які за рахунок власних та кредитних коштів побудували собі житло.