Підприємства ТКЕ Житомирщини заборгували за газ 136 млн. грн.
Загальний борг
На Житомирщині комунальні підприємства теплоенергетики заборгували за спожитий природній газ 136 мільйонів гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора пізно увечері на прес-конференції у Житомирській облдержадміністрації повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.
За його словами, "у багатьох питаннях Житомирщина у житлово-комунальній сфері пасе задніх".
При цьому міністр розповів про "невідповідність графіків виконання робіт з підготовки регіоном до нового опалювального сезону, борги із виплати заробітної платні комунальникам і борги за газ".
Ю.ХІВРИЧ розкритикував й роботу багатьох комунальних підприємств області . "Якщо ситуація не покращиться, варто чекати кадрових змін серед керівництва комунальної сфери регіону", - зазначив він.
Також Ю. ХІВРИЧ відзначив, що "на Житомирщині рівень впровадження реформування житлово-комунального господарства є вкрай низьким".
"На жаль, і 100% перехід на нові форми - об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - Житомирщина поки що забезпечити не може", - наголосив міністр.
Під час робочої поїздки в область Ю. ХІВРИЧ відвідав комунальні підприємства Житомира - «Водоканал », «Міськсвітло» та ознайомився з роботою ОСББ обласного центру.