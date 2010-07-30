Підприємства ТКЕ Житомирщини заборгували за газ 136 млн. грн.

13:16, 30 липня 2010
Нерухомість
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Загальний борг

На Житомирщині комунальні підприємства теплоенергетики заборгували за спожитий природній газ  136 мільйонів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора пізно увечері на прес-конференції у Житомирській облдержадміністрації повідомив міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій ХІВРИЧ.

За його словами, "у багатьох  питаннях Житомирщина у житлово-комунальній сфері пасе задніх".

При цьому  міністр  розповів про "невідповідність графіків виконання робіт з підготовки регіоном до нового опалювального сезону, борги із виплати заробітної платні комунальникам і борги за газ".

Ю.ХІВРИЧ  розкритикував  й  роботу багатьох комунальних підприємств області . "Якщо ситуація не покращиться, варто чекати кадрових змін серед керівництва комунальної сфери регіону", - зазначив він.

Також Ю. ХІВРИЧ  відзначив, що  "на Житомирщині  рівень впровадження реформування житлово-комунального господарства є вкрай низьким".

"На жаль, і 100% перехід на нові форми - об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) -  Житомирщина поки що забезпечити не може", - наголосив міністр.

Під час робочої поїздки  в область Ю. ХІВРИЧ відвідав комунальні підприємства Житомира -  «Водоканал », «Міськсвітло»  та  ознайомився з роботою   ОСББ   обласного центру.

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