Обслуговувати житловий фонд будуть приватні структури і ОСББ

Обслуговувати житловий фонд в майбутньому будуть приватні структури та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ вчора на прес-конференції у Житомирі.

За його словами, "міністерством ухвалене рішення виділяти кошти на капітальний ремонт будинків виключно через ОСББ”. При цьому Ю.ХІВРИЧ уточнив, що з початку цього року з такою метою уряд вже виділив 110 млн. грн.

"Крім того, щоб замінити і відремонтувати ліфти у будинках, ОСББ виділено також 45 млн. грн.", - додав він.

Міністр відзначив, що місцеві органи влади мають всіляко сприяти розвитку таких об`єднань, і додав, що навчальні заклади країни незабаром готуватимуть керівників і інших фахівців для ОСББ.

"Нині окрім ЖЕКів понад 600 підприємства різної форми власності обслуговують житловий фонд країни, причому приватні підприємства здебільшого роблять це краще, ніж державні", - підкреслив Ю.ХІВРИЧ.

Також міністр житлово-комунального господарства схвально оцінив роботу житомирських об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, зокрема, роботу зразкового ОСББ «Космонавтів-28».