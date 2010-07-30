КМДА: собівартість послуг теплопостачання виросте на 30%

Собівартість теплопостачання населення зросте на 30% у зв`язку з підвищенням тарифів на газ для населення на 50% з 1 серпня ц.р. Про це сьогодні повідомив журналістам заступник глави Київської міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК.

У той же час, за його словами, якщо тарифи на газ з 1 серпня виростуть на 50%, то рішення про підвищення тарифів на тепло поки немає.

«На сьогодні не ухвалено рішення про підвищення тарифів на тепло у зв`язку з цим подорожчанням (тарифів на газ – УНІАН). Тому що немає на сьогодні ухваленого рішення Кабінету міністрів про автоматичне підвищення, немає сьогодні висновку НКРЕ щодо ціни і висновку цінової інспекції про собівартість продукції», - сказав він.

При цьому А.Мазурчак відзначив, що у разі відсутності рішення про підвищення тарифів на тепло, відповідно підвищиться сума, яку київська влада повинна компенсувати за різницю в тарифах. «Ми можемо одержати при цьому додаткове навантаження на бюджет близько 700 млн. грн. до кінця цього року, якщо не буде до кінця року зміни тарифу», - сказав він.

За його словами існуюча сьогодні сума заборгованості по компенсації різниці тарифів в 2 млрд. грн. – це “непідйомна ноша для Києва”, і КМДА сподівається на допомогу Кабміну цього року.