Кабмін доповнив перелік будівельних робіт

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку будівельних робіт, на виконання яких не потрібний дозвіл.

Про це говориться в постанові КМУ (№665 від 28 липня ц.р.), розміщеній на урядовому порталі.

Документом доповнено список будівельних робіт, на виконання яких не потрібний дозвіл.

Зокрема, крім квартир у багатоквартирних будинках, кімнатах у гуртожитках, об`єктів громадського призначення, не вимагає дозволу перепланування в установах попереднього ув’язнення і виконання покарань зі збереженням несучої конструкції, без перевищення допустимих навантажень на перекриття, стіни і фундамент за умови дотримання існуючих архітектурно-планувальних вимог, державних будівельних норм, місцевих правил забудови.