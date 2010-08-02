Кабмін збільшить СФ Держфонду молодіжного будівництва майже удвічі

Кабінет міністрів України збільшить статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 30 млн. 355 тис. грн. – до 60 млн. 355 тис. грн.

Про це йдеться у постанові №670 від 28 липня ц.р., розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з документом, статутний капітал планується збільшити за рахунок коштів, які надходять до спеціального фонду державного бюджету від повернення кредитів, наданих з держбюджету молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам для будівництва (реконструкції) і придбання житла, сплати пені.

Статутний капітал відомства складає 30 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.