Понад 40% киян звинувачують державу в появі будівельних афер

41,54% киян звинувачують державу в появі будівельних афер.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах соціологічного опитування, яке провели Всеукраїнська громадська організація «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» і Асоціація інвесторів будівництва житлового будинку.

За даними опитування, 23,24% опитаних у появі в Україні великої кількості будівельних афер звинувачують будівельні компанії, а 14,43% респондентів вважають, що інвестори самі винні в появі такої кількості будівельних афер.

На думку 62,5% опитаних, законодавство України у сфері будівництва перш за все захищає інтереси забудовників. Близько чверті респондентів (16,6%) упевнені, що найбільш захищена держава, і лише 8,3% громадян вірять, що закон захищає права інвесторів.

Абсолютна більшість респондентів (83,3%) вважають, що саме від позиції та дій держави залежить позитивне вирішення проблем із недобудовами в Україні, й лише 4,16% киян покладають надії в цьому питанні на забудовників.

При цьому лише 16,6% опитаних вважають, що програма «Доступне житло» допоможе вивести будівельну галузь із кризи. На думку більшість опитаних (58,3%), подібні ініціативи нічого не змінять. Понад 79% респондентів негативно оцінюють дії влади щодо виведення будівельної галузі з кризи й стан захисту прав інвесторів.

Разом із тим, 58,3% опитаних обов`язок добудовувати незавершені об`єкти, що з`явилися внаслідок будівельних афер, покладають саме на державу. А 25% респондентів вважають, що держава повинна добудовувати будинки лише в тому випадку, якщо вона винна в появі такої афери.

Головними причинами проблем у будівельній галузі України кияни називають недосконалість законодавства, постійні корупційні скандали й нездатність влади контролювати дії забудовників. На думку опитаних, для вирішення проблем недобудов влада повинна жорстко контролювати дії компаній-забудовників (79,1%) і законодавчо гарантувати права інвесторів (16,6%).

Соціологічне опитування було проведено в червні-липні 2010 року в Києві. В опитуванні взяли участь 576 осіб.