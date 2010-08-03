Експерти прогнозують збільшення попиту на квартири в Києві

Експерти прогнозують збільшення попиту в серпні на квартири вартістю 65-75 тис. дол. в Києві.

Про це йдеться в аналітичному огляді ринку житлової нерухомості, підготовленому мережею агентств нерухомості Real Druzi.

На думку експертів агентства, активність ринку в серпні, швидше за все, зросте, оскільки покупці, які давно придивляються до ринку, здійснюватимуть вибір, щоби встигнути придбати нерухомість за цікавими цінами літа. До кінця літа ті продавці, які відклали продаж нерухомості, відновлять цей процес.

Аналітики вважають, що найбільш затребуваним сегментом залишатиметься економ-клас. У серпні можливе збільшення інтересу до його середнього цінового сегменту (вартістю 65-75 тис.). Також можливе збільшення інтересу до бізнес-класу в кінці серпня, зокрема. до нових будинків з готовими документами на популярних масивах і будинкам в центрі міста, йдеться в огляді.

При цьому в сегменті преміум зберігатиметься помірний попит. Основними мотиваторами покупки у високому ціновому сегменті є: наближеність варіанту до вимог клієнта, привабливість його ціни і інвестиційна вигода, якою він володіє.

«Різких цінових змін в серпні не передбачається. Можливе скорочення обсягу торгу у зв`язку з відсутністю чіткого бачення подальшого розвитку ситуації учасниками ринку», - наголошується в огляді.

За даними агентства, в липні найбільш затребуваними, як і раніше, залишаються двокімнатні квартири (на них доводиться 36% звернень).

Експерти відзначають, що в липні найбільш популярним ціновим діапазоном став 50-75 тис. дол. (32% звернень). Разом з тим, істотно виріс інтерес до цінового діапазону 100-150 тис. дол. (26% звернень). Третє місце посів ціновий діапазон 75-100 тис. дол. (20% звернень). При цьому попит на квартири вартістю понад 500 тис. дол. був мінімальним.

Як і в попередні місяці, більшість клієнтів купували квартири для власного мешкання (84%). Як засіб заощадження коштів квартири цікавили 7% від загальної кількості клієнтів. Придбання квартири для подальшої здачі в оренду цікавило 5% покупців.

За даними агентства, в липні середня заявлена ціна 1 кв. м квартир на вторинному ринку Києва склала 2335 дол., що на 0,84% нижче за аналогічний показник червня.

При цьому середня ціна нової пропозиції в липні склала 2077 дол./кв.м, що нижче за ціну загальної пропозиції на 11%.

Довідка УНІАН. Мережа агентств нерухомості Real Druzi – українська компанія, основною сферою діяльності якої є надання сервісів у сфері купівлі-продажу і оренди житлової і комерційної нерухомості.