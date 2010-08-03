У Києві і області введуть в експлуатацію 4 складські комплекси

У Києві і Київській області до кінця року очікується введення в експлуатацію 4 логістичних комплексів площею 86,6 тис. кв. м.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, за умови введення в експлуатацію заявлених проектів до кінця 2010 року обсяг пропозиції професійних складів класу А і В може становити 892,6 тис. кв. м.

Очікується, що наймасштабнішим об`єктом, запланованим до введення в експлуатацію в 2010 році, стане логістичний комплекс Brovary Logistic Centre, загальною площею 49,2 тис. кв. м, девелопером якого виступає Aisi Realty Capital (США).

За оцінками компанії, до кінця 2010 року можливе незначне зниження орендних ставок у сегменті, що пов`язане переважно з готовністю власників нових об`єктів йти на зниження орендних ставок у перший рік роботи об`єкту для залучення основних орендарів.

У компанії вважають, що середні орендні ставки по ринку залишаться на рівні 5,5-7 дол./кв. м/місяць завдяки закінченню періоду орендних канікул і деяких цінових бонусів за договорами, укладеними в 2009 році.

Вакантність площ у складських комплексах у другому півріччі 2010 року багато у чому залежатиме від стратегії підписання договорів оренди у споруджених об`єктах: за умови введення в експлуатацію об`єктів з підписаними попередніми договорами оренди на 50% площ, різких коливань вакантності до кінця року не очікується.

За даними компанії, у першому півріччі цього року логістичні комплекси не вводилися в експлуатацію. За підсумками першого півріччя 2010 року загальна площа професійних складських площ класу А і В залишилася на рівні IV кварталу 2009 року і становила 806 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована у Лондоні 110 років тому і є одним з найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогодні Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark - налічує 196 офісів у 38 країнах світу і об`єднує понад 6770 фахівців.

В Україні і Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг в усіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії і Україні послугами Knight Frank скористалися більш як 500 великих російських і міжнародних компаній.