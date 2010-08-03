На ринку Харкова житло бізнес-класу подешевшало на 0,3%

Середня вартість житла бізнес-класу на первинному ринку Харкова у липні п.р. знизилася на 0,3% - до 9289 грн./кв. м.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі інвестиційно-будівельної корпорації «Авантаж».

Згідно з повідомленням, у липні вартість житла економ- і преміум-класу залишилася незмінною.

За даними компанії, вартість квартир економ-класу на первинному ринку Харкова у липні становила 5 655 грн. за 1 кв. м, преміум-класу - 13 419 грн. за 1 кв. м.

Довідка УНІАН. Інвестиційно-будівельна корпорація «Авантаж» здійснює свою діяльність в чотирьох напрямах: девелопмент, будівництво, інвестиційна діяльність і корпоративне управління підприємствами.