У Києві до кінця року відкриють лише один готель

У Києві до кінця цього року очікується відкриття лише одного готелю категорії три зірки Ibis під управлінням міжнародного оператора Accor Group.

Про це йдеться в огляді ринку комерційної нерухомості Києва консалтингової компанії Knight Frank LLC Ukraine, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

У компанії вважають, що, враховуючи поточні темпи будівництва ряду проектів, а також їх ступінь готовності, відкриття раніше анонсованих до відкриття в 2010 році готельних об`єктів буде перенесено на 2011 рік.

«Незважаючи на ряд заходів, що здійснюються державою для стимулювання розвитку нових готелів напередодні Євро 2012, масового відкриття нових об`єктів до початку чемпіонату не очікується. Ряд проектів, щодо яких ведуться активні переговори з готельними операторами, найймовірніше, з`являться не раніше 2013 року, що пов`язане як з процесом отримання необхідних дозволів, проектування згідно зі стандартами певного оператора, будівництва, так і з часом, необхідним на пошук і навчання персоналу», - йдеться в огляді.

При цьому в компанії очікують, що в перспективі 2010-2011 років пропозиція на ринку готельної нерухомості поповниться, щонайменше, на 715 номерів за рахунок відкриття 4 нових готелів: п`ятизіркового Fairmont Grand Hotel Kyiv, чотиризіркового Holiday Inn, тризіркового Ibis і готелю по вул. Костянтинівській, 34.

Аналітики компанії зазначили, що в першому півріччі 2010 року середня вартість проживання в номері категорії «стандарт» у київських готелях рівня три зірки знизилася на 9% - до 95 за добу, в готелях рівня чотири зірки - на 20% - до 205 дол., у п`ятизіркових готелях - на 22% - до 448 дол.

За оцінками компанії, на зниження вартості проживання вплинула зміна курсу євро по відношенню до долара (оскільки ціни в готелях 4-5 зірок виставляються переважно в цій валюті).

Для підтримки цільового рівня заповнюваності й підвищення завантаження більше половини готелів Києва (категорії 3-5 зірок) ввели спеціальні пропозиції «вихідного дня» (пакетні пропозиції зі знижкою на проживання 30-40%), «літні знижки» (знижка на проживання 10-30% у літній період), а також стали гнучкішими при групових замовленнях.

За даними компанії, в Києві структура попиту на готельні послуги виглядає таким чином: 65-80% - бізнес-туристи, 20-35% - груповий та індивідуальний туризм.

Середній рівень заповнюваності київських готелів категорії 4-5 зірок у першому півріччі 2010 року становив близько 55-60%.

Довідка УНІАН. Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank заснована в Лондоні 110 років тому і є одним із найбільших гравців на міжнародному ринку нерухомості. На сьогоднішній день Knight Frank спільно зі своїм стратегічним партнером – компанією Newmark налічує 196 офісів у 38 країнах світу й об`єднує понад 6 770 фахівців.

В Україні та Росії Knight Frank надає повний комплекс агентських і консалтингових послуг у всіх сегментах ринку нерухомості. За час роботи в Росії та Україні послугами Knight Frank скористалися понад 500 великих російських і міжнародних компаній.