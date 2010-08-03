Кабмін збільшив вартість реконструкції НСК «Олімпійський»

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням (№1586-р від 28 липня ц.р.) збільшив загальну кошторисну вартість реконструкції існуючих і будівництва нових об`єктів НСК "Олімпійський" у Києві на 42% – з 2 млрд. 114,727 млн. грн. до 3 млрд. 5,977 млн. грн.

Про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на Урядовому порталі.

Згідно з документом, загальна вартість будівельно-монтажних робіт за новим кошторисом становить 1 млрд. 736,784 млн. грн., устаткування – 349,051 млн. грн., пусконалагоджувальних робіт – 4,37 млн. грн.

У документі зазначається, що сьогодні в реконструкції задіяні три генпідрядники: АТ "ХК "Київміськбуд", ТОВ "АК Інжиніринг" і ТОВ "Завод Майстер-Профі Україна" (Дніпропетровськ).