Наглядову раду «Київміськбуду» очолив Комарницький

Наглядову раду АТ «Холдингова компанія «Київміськбуд» очолив Денис КОМАРНИЦЬКИЙ замість звільненого за власним бажанням Анатолія ЧУБА.

Про це компанія повідомляє в системі розкриття інформації ДКЦПФР з посиланням на відповідне рішення Наглядової ради від 30 липня.

Депутат Київської міськради (фракція Блоку Черновецкого) Д.КОМАРНИЦЬКИЙ є також членом Наглядової ради АК «Київенерго».

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд», як замовник і генпідрядник, ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального об`єму житлового будівництва у Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.