До Києва повертаються "хрущовки"?

Холдингова компанія «Київміськбуд» веде переговори із зарубіжною компанією про участь у проекті будівництва малоповерхового житла в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістамв повідомив глава правління – президент ХК «Київміськбуд» Василь МОЖАР.

«Ми ведемо переговори з однією з компаній, яка працює на ринку Польщі і виходить на ринок України з приводу реалізації їхнього проекту», - сказав він.

Президент холдингу не уточнив назви іноземної компанії, зазначивши, що вона має ізраїльське коріння і також веде будівництво на ринках Чехії, Словаччини, Угорщини та Ізраїлю, а інтереси зарубіжної компанії в Києві представляє компанія «Олімпік».

В.МОЖАР додав, що «Київміськбуд» має намір брати участь у проекті як генеральний підрядник і, можливо, інвестор.

Президент компанії також повідомив, що компанія, з якою ведуться переговори, володіє великими земельними ділянками в Києві та області.

«Та ділянка, яка сьогодні з нами обговорюється, – це Київ. Наприкінці вересня проект має вийти з експертизи", - сказав він.

Кажучи про терміни реалізації такого проекту, він зазначив: «від ідеї до першого каменя у фундаменті – як мінімум рік».

Президент холдингу зазначив, що переговори про участь у проекті планується завершити наприкінці вересня цього року.

В.МОЖАР зазначив, що досвід малоповерхової забудови керівництво холдингу їздило переймати до Польщі. Проект, який розглядає можливість реалізувати компанія, передбачає будівництво 4-5-поверхових житлових будинків з невеликими за площею квартирами (приміром, площа 3-кімнатної квартири 60 кв. м).

«Ми прийняли для себе рішення, що в регіони і Київську область ми вийдемо з проектами малоповерхової забудови, над цим починаємо працювати», - додав він.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.