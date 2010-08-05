Держкомпідприємництва ініціює скорочення терміну проведення будекспертиз

Голова Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ запропонував зменшити максимальний термін експертизи будівельних робіт з 90 до 45 днів, а також зобов`язати експертів надавати проміжні результати перевірки кожні 5 днів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держкомпідприємництва, переданому агентству УНІАН.

М.БРОДСЬКИЙ заявив, що на сьогодні процес отримання дозволу може тривати два роки.

Як наголошується у повідомленні, комітет має намір оптимізувати витрати замовника і підрядника під час проходження документообігу і запобігти монополізації в будівельній сфері.

Окрім цього, Держкомпідприємництва підтримало пропозицію про безстрокове продовження 5-річної ліцензії у разі позитивного досвіду роботи компанії на ринку будівельних робіт і офіційного працевлаштування усіх її співробітників.