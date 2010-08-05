На вторинному ринку Києва можливе зниження цін на 1-1,5% на місяць

На вторинному ринку Києва до кінця поточного року можливе зниження цін на житло на 1-1,5% на місяць.

Таку думку УНІАН висловив керівник інформаційно-аналітичного порталу «Столична нерухомість» Владимир ГЕРМАНОВ.

За даними порталу, середня вартість вторинного житла у Києві в липні знизилася на 2,8% – до 2230 дол./кв. м. З січня по липень 2010 року зниження вартості вторинного житла становило 9,6%, а з липня 2009 року ціни знизилися на 12,2%.

У липні ц.р. середня вартість 1-кімнатних квартир знизилася на 2,7%, або на 57 дол. – до 2056 дол./кв. м, 2-кімнатних, – на 2,4%, або 56 дол. – до 2263 дол./кв. м, 3-кімнатних, – на 3,5%, або 80 дол. – до 2230 дол./кв. м, а 4-кімнатних – на 2,3%, або 63 дол. – до 2647 дол./кв. м.

За даними аналітиків порталу, в структурі пропозицій житлової нерухомості переважають квартири, розташовані на правом березі столиці – 44%, на лівому березі – 38%, у центрі Києва – 18%. За липень кількість пропозицій квартир на лівому березі збільшилася на 3,4% – до 4323 одиниць, на правом березі кількість пропозицій залишилася без змін – 5093 квартири, а в центрі Києва число квартир, виставлених на продаж, зменшилося на 9,4% – до 2118 квартир.

Частка квартир, вперше виставлених на продаж, у липні становила 15,4% від загального обсягу пропозицій. Середня ціна пропозицій таких квартир у Києві на 8% нижче за середньозважену ціну червня і становить 2109 дол./кв. м.

За словами В.ГЕРМАНОВА, аналіз пропозицій у цілому по місту показує, що в загальному обсязі виставлених на продаж квартир 1-кімнатні складають 24% (2773 квартири), 2-кімнатні – 34% (3954), 3-кімнатні – 34% (3952) і 4-кімнатні – 7,4% (855). Збільшення рівня пропозиції столичної нерухомості продовжилося на 2-кімнатне житло (на 1,2%).

У звіті було проаналізовано 11534 пропозиції 1-4-кімнатних квартир площею до 200 кв. м, що містяться в базах даних ІАП «Столична нерухомість», АН «Благовіст» і АН Park Lane.