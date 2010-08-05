«Київміськбуд» планує у вересні здати будинок на Осокорках

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує наприкінці серпня – у вересні цього року здати під заселення житловий будинок № 1 (будівельний номер) у мікрорайоні 9-а житлового масиву «Осокорки» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив вчора головний інженер ВАТ «Трест «Київміськбуд-3», що є дочірнім підприємством холдингу і генеральним підрядчиком будівництва будинку, Валерій БЕЗВИННИЙ.

За його словами, 3-секційний житловий будинок на 26-27-30 поверхів розраховано на 350 квартир загальною площею 30,3 тис. кв. м, зокрема 1-кімнатних – 77, 2-кімнатних – 98, 3-кімнатних – 125, 4-кімнатних – 50. Загальна площа будинку становитиме 33,8 тис. кв. м, площа житлової частини – 31,1 тис. кв. м, площа нежитлових приміщень – 2,6 тис. кв. м. Площа земельної ділянки становить 2,33 га.

В.БЕЗВИННИЙ не озвучив загальну вартість реалізації проекту, відзначивши, що вартість виконання будівельно-монтажних робіт становить 162 млн. грн. «До 30% цей будинок дорожчий через складну інженерію», – додав він.

В.БЕЗВИННИЙ також повідомив, що біля цього будинку будується торговельний центр, після здачі якого забудову цього мікрорайону буде завершено.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.