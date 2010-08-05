«Київміськбуд» планує до листопада розпочати заселення

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» планує у вересні розпочати заселення житлового будинку №16-а по вул. Урловській, 34, а у жовтні – житлового будинку №16 по вул. Урловській, 30, у другому мікрорайоні житлового масиву «Позняки» у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора голова правління – генеральний директор ВАТ «Домобудівний комбінат №3», яке виступає генеральним підрядником будівництва будинків, Іван СУХОРОСОВ.

За його словами, три житлових будинки у мікрорайоні, один з яких вже заселений, об`єднані в єдиний комплекс.

Зокрема, 3-секційний житловий будинок №16-а на 22-25-22 поверхи розрахований на 411 квартир, з яких 88 однокімнатних, 166 двокімнатних і 157 трикімнатних. Загальна площа будинку становить 35,9 тис. кв. м, площа квартир – 29,6 тис. кв. м.

Трисекційний житловий будинок №16 на 22-25-22 поверхи розрахований на 406 квартир, з яких 88 однокімнатних, 162 двокімнатних і 156 трикімнатних. Загальна площа будинку становить 35,9 тис. кв. м, площа квартир – 29,3 тис. кв. м, площа вбудованих приміщень – 396 кв. м. У будинку розташуються магазин непродовольчих товарів, виставковий салон-магазин і медичний центр «Домашній доктор». У квартирах, що здаються, повністю виконані оздоблювальні роботи.

І.СУХОРОСОВ зазначив, що будівництво будинків тривало 2,5 року.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До складу холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва у Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.