Денісова: ВР не повинна підтримувати ініціативу уряду про штрафи за ЖКП-борги

Верховна Рада не повинна підтримувати “ганебну” ініціативу уряду Миколи АЗАРОВА про штрафи за комунальні борги.

Про це заявила екс-міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, коментуючи подання урядом до Верховної Ради законопроекту щодо скасування прийнятого у 1996 році рішення не штрафувати людей за заборгованості за комунальні платежі, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

За словами Л.ДЕНІСОВОЇ, влада для забезпечення наповнення держбюджету повністю нехтує проблемами громадян.

«Сьогодні люди заборгували 11,4 млрд. грн. за житлово-комунальні послуги. І це не тому, що вони не хочуть платити, - декому просто немає звідки взяти ці гроші для сплати за постійно зростаючі комунальні послуги. Адже сама заборгованість перед людьми із зарплати становить 1,8 млрд. грн.», - зазначила Л.ДЕНІСОВА.

Також екс-міністр праці та соцполітики закликала людей не затягувати і вже зараз починати оформляти субсидії на житлово-комунальні послуги, адже на ці потреби урядом М.АЗАРОВА закладено досить обмежений ресурс - 5,9 млрд. грн.

За її словами, понад 2 млн. наших співгромадян уже сьогодні отримали папери, які необхідно заповнити для отримання субсидій і відправити за вказаною адресою.

«Але я би радила людям особисто піти до управлінь праці та соціального захисту й ретельно розібратися з усіма надісланими документами, адже при виявленні помилки можуть просто відмовити у наданні субсидії без пояснень», - зазначила Л.ДЕНІСОВА.

При цьому вона наголосила, що так звана оновлена скорочена форма для отримання субсидій, яку нібито розробили для полегшення, ні що інше як просто та сама анкета, але надрукована зменшеним шрифтом і розміщена на одному аркуші паперу.

Крім того, Л.ДЕНІСОВА висловила обурення підвищенням владою плати за газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

«Якщо піднімати ціни, то вони повинні бути економічно обґрунтовані. Коли МВФ тиснув на Уряд Юлії ТИМОШЕНКО щодо підняття ЖК тарифів - отримав відмову, тому що спочатку необхідно провести реформу всієї житлово-комунальної галузі й провести ретельні підрахунки для мінімізації зайвого фінансового навантаження на людей», - сказала вона.

«Влада вкотре хоче наповнити державну казну й встановити добрі відносини з МВФ за рахунок добробуту людей. Це ганебно в нинішній економічній ситуації, коли борг держави перед людьми налічує майже 2 млрд. грн., а тенденцій до його зменшення не спостерігається», - резюмувала Л.ДЕНІСОВА.