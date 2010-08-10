Клюєв сьогодні інспектуватиме об'єкти до Євро-2012

10 серпня о 16:00 перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ та міністр транспорту і зв’язку України Костянтин ЄФИМЕНКО проінспектують хід будівництва та реконструкції об’єктів, задіяних у підготовці до чемпіонату з футболу Євро-2012 у Міжнародному аеропорту «Бориспіль».

Як повідомляє Урядовий портал, по завершенню відбудеться брифінг А.КЛЮЄВА і К.ЄФИМЕНКА.

Акредитація представників ЗМІ триває до 10:00 10 серпня 2010 року за телефонами прес-служби Мінтрансзв’язку: 044-271-48-59, 271-40-44.