Генсек УЄФА проінспектує об’єкти до Євро-2012 у Харкові

Генеральний секретар Європейського футбольного союзу (УЄФА) Джанні ІНФАНТІНО у четвер, 12 серпня, проінспектує харківський аеропорт і стадіон "Металіст".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії DCH, яка займається будівництвом і реконструкцією об'єктів до Євро- 2012.

За інформацією прес-служби, Д. ІНФАНТІНО прибуде в Харків чартерним рейсом з Донецька. Делегація УЄФА огляне приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро- 2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць і делегатів сім'ї УЄФА.

Того ж дня відбудеться зустріч представників УЄФА з місцевою владою. Після закритої наради в міськраді почнеться брифінг Д. ІНФАНТІНО, повідомили в прес-службі DCH.

Після брифінгу делегація УЄФА відбуде в Київ.