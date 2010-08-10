Генсек УЄФА проінспектує об’єкти до Євро-2012 у Харкові
У четвер, 12 серпня
Генеральний секретар Європейського футбольного союзу (УЄФА) Джанні ІНФАНТІНО у четвер, 12 серпня, проінспектує харківський аеропорт і стадіон "Металіст".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії DCH, яка займається будівництвом і реконструкцією об'єктів до Євро- 2012.
За інформацією прес-служби, Д. ІНФАНТІНО прибуде в Харків чартерним рейсом з Донецька. Делегація УЄФА огляне приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро- 2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць і делегатів сім'ї УЄФА.
Того ж дня відбудеться зустріч представників УЄФА з місцевою владою. Після закритої наради в міськраді почнеться брифінг Д. ІНФАНТІНО, повідомили в прес-службі DCH.
Після брифінгу делегація УЄФА відбуде в Київ.