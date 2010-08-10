Фонд молодіжного будівництва випустить облігації на 500 млн. грн.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в 2011 році планує випустити облігації на суму до 500 млн. грн., щоб залучити кошти на вторинному ринку фінансування для реалізації програм фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід РИСУХІН.

«Сьогодні ми направили пропозицію до Кабінету Міністрів, щоб ми могли наступного року випустити облігації до 500 млн. грн. під державні гарантії», – сказав він.

Л.РИСУХІН додав, що необхідні кошти для випуску облігацій мають бути закладені у держбюджеті.

Голова правління фонду відзначив, що минулого тижня Міністерство економіки затвердило порядок випуску облігацій під держгарантії. За його словами, відсоткова ставка по облігаціях буде в два рази менша, ніж у комерційних банків, в межах облікової ставки Нацбанку плюс 3-4% (11,5-12,5%).

«Це, звичайно ж, не буде 3%, це буде більше. Однак у будь-якому разі, я думаю, буде, як мінімум, разів у два менше, ніж у комерційних банків», – сказав він.

За словами Л.РИСУХІНА, у фонду немає досвіду залучення коштів під реалізацію програм молодіжного будівництва, оскільки дотепер програми фонду фінансувалися за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Голова правління фонду відзначив, що, окрім фінансування програм з державного і місцевих бюджетів і випуску облігацій, як додаткове джерело фінансування фонд також розглядає кошти великих корпорацій, які зацікавлені у збереженні своїх трудових колективів.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Фонд молодіжного будівництва планує збільшити держфінансування до 200 млн. грн. для надання пільгових кредитів.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також за часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня п.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву у сферу управління Міністерства регіонального розвитку і будівництва.