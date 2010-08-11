Кабмін зменшив суму фінансування викупу квартир ДІУ для черговиків

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням (№1563-р від 28 липня ц.р.) зменшив на 7 млн. грн. суму фінансування для придбання Державною іпотечною установою (ДІУ) квартир у житлових будинках, прийнятих в експлуатацію, й на об`єктах незавершеного житлового будівництва з терміном здачі не пізніше 25 грудня 2009 року, для забезпечення житлом громадян, які, згідно із законодавством, потребують покращення житлових умов.

Про це йдеться в тексті розпорядження, розміщеному на сайті парламенту.

Цю суму зменшено з 358 млн. 142,385 тис. грн. до 351 млн. 136,365 тис. грн.

Згідно з документом, до переліку житлових будинків і об`єктів незавершеного житлового будівництва для придбання квартир ДІУ для громадян, які потребують покращення житлових умов, були внесені зміни в характеристики будинку по вул. Челюскінців, 9 у Чернігові (забудовник – ТОВ «Інтершляхбуд»), згідно з якими кількість квартир зменшилася з 60 до 36, загальна площа – з 5,6 тис. кв. м до 3,9 тис. кв. м, сума фінансування – з 23,7 млн. грн. до 16,7 млн. грн.

В результаті цих змін загальна кількість квартир зменшилася з 1337 до 1313, загальна площа будинків – з 88,1 тис. кв. м до 86,5 тис. кв. м.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін затвердив список об`єктів для викупу ДІУ квартир для черговиків-пільговиків (розпорядження №988-р від 19 серпня 2009 року) на суму 358 млн. 142,385 тис. грн.