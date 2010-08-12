Генсек УЄФА задоволений підготовкою Харкова до Євро-2012

Генеральний секретар Європейського футбольного союзу (УЄФА) Джанні ІНФАНТІНО задоволений ходом підготовки інфраструктури Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д. ІНФАНТІНО заявив на брифінгу після інспекційного візиту на об'єкти Євро- 2012 у Харкові.

"Я був здивований і вражений інфраструктурою міста, а саме аеропортом і стадіоном, прекрасним футбольним стадіоном, дуже пристрасним президентом футбольного клубу, і усіма структурами, які сприяють успіху і процвітанню футболу", - сказав Д.ІНФАНТІНО.

Генсек УЄФА відзначив європейський рівень футбольного стадіону "Металіст" і Міжнародного аеропорту "Харків" та підкреслив, що ці об'єкти готові до прийняття гостей чемпіонату.

"Стадіон дійсно дуже і дуже красивий, і він може приймати матчі європейського рівня. Я упевнений, що аеропорт дійсно змінить життя міста. Я не експерт по аеропортах, але я дуже багато подорожую. І це дійсно прекрасний европейский аэропорт», - сказал он.

Водночас Д. ІНФАНТІНО звернув увагу на головну проблему міста в підготовці до Євро- 2012, а саме на відсутність необхідної для розміщення усіх гостей Харкова кількості готельних номерів.

"Якщо ви вже маєте аеропорт і стадіон, то це не означає, що ви можете організувати чемпіонат Європи. Насправді, ще багато що треба зробити - усе що стосується розміщення, логістики. Тобто це не допоможе вам мати 30 тис. готельних номерів, якщо їх насправді немає", - підкреслив Д.ІНФАНТІНО.

"Час теоретичних засідань минув, тепер нам треба узятися до практичних речей. Тепер ми чекаємо від місцевої влади, місцевих співтовариств реалізації усього того, що було заплановано", - сказав генсек УЄФА.

Він наголосив, що сьогодні Харків "не занадто відомий у світі", але висловив упевненість у тому, що "через 18 місяців Харків знатиме весь світ".

"Найголовніше, як тут прийматимуть гостей міста. За результатами мого дводенного візиту тут в Україні я абсолютно упевнений і в місцевій владі, і в керівниках усіх міст. Я упевнений, що чемпіонат Європи буде величезним святом", - сказав Д.ІНФАНТІНО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Д. ІНФАНТІНО проінспектував Харківський аеропорт і стадіон "Металіст". Генсека зустрів генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро- 2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ і керівництво регіону. Делегація УЄФА оглянула приміщення нового терміналу, а також старий корпус аеропорту, який під час Євро- 2012 використовуватиметься для прийому команд-учасниць. Після наради з регіональним керівництвом делегація УЄФА відбуде в Київ.