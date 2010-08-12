«Київміськбуд» розпочинає будівництво трьох будинків

Акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» у серпні цього року розпочинає будівництво трьох житлових будинків по вул. Драгоманова, 40 у Дарницькому районі столиці, частину житла в яких планується передати для інвесторів, що постраждали від діяльності групи компаній «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший віце-президент ХК «Київміськбуд» Дмитро ГУЛЕНКО.

«Будівництво вже розпочалося, готуються каркаси. З понеділка копатимемо котлован», – сказав він.

Д.ГУЛЕНКО уточнив, що на цій земельній ділянці планується будівництво трьох 25-поверхових житлових будинків, генеральними підрядниками будівництва двох з яких виступає ТОВ БМК «Тріада», одного будинку – компанія «Металургбуд».

За даними холдингу, загальна площа будинків, розрахованих на 552 квартири, складе 43,7 тис. кв. м, площа вбудованих приміщень – 1,1 тис. кв.м. У проекті також передбачений торговий центр і паркінг на 259 машино-місць. Житлові будинки розраховані на проживання 1350 чоловік.

Начальник управління ТОВ «БМК «Тріада» Георгій АЛФАЇДЗЕ пояснив, що два житлові будинки зводитимуться одночасно. «Одночасно зводитимуться два будинки. І піднявши їх до рівня п’ятого-шостого поверху, щоб перші два будинки пустити в продаж, розпочнемо третій», – сказав він.

Введення в експлуатацію всіх трьох будинків планується через два роки.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді і знаходяться в управлінні Київської міськдержадміністрації.

У холдинг входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд» як замовник і генпідрядник ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального обсягу житлового будівництва в Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.