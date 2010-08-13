Попит на оренду житла в Москві різко зріс

Попит на ринку оренди житла в столиці Росії зріс в липні на 34% в порівнянні з попереднім місяцем, повідомляє k2kapital.

За даними огляду компанії «Міель-оренда», найбільший попит в липні мали квартири вартістю від 750 дол. до 1000 дол. на місяць, на другому місці були квартири вартістю від 1000 дол. до 3000дол., а на третьому – житло вартістю до 750 дол.

Найбільша пропозиція спостерігалася в південному і південно-східному округах столиці. Найдешевші однокімнатні в липні здавали за ціною 17 тис. рублів на місяць, а найдорожчу багатокімнатну квартиру пропонували за 510 тис. рублів.

Середня ціна оренди однокімнатної квартири в Москві складала 24 тис. рублів за місяць, двокімнатної, - 32 тис. рублів, трикімнатної, - 40 тис. рублів.