Colliers Int здала в оренду понад 11 тис. кв. м офісних площ

За участю консалтингової компанії Colliers International (Україна) з початку поточного року було здано в оренду понад 11 тис. кв. м офісних площ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, за останні два місяці за участю компанії були здані в оренду офісні площі компанією ІВ РОШЕ (Yves Rocher) в БЦ Horizon Office Towers (вул. Шовковична); офісна будівля, що окремо стоїть, по вул. Б.Хмельницького площею 1 125 кв. м і офісне приміщення площею близько 200 кв. м в офісній будівлі по вул. Б.Хмельницького СК «Універсальна»; 1 400 кв. м офісних приміщень компанії Quintiles Ukraine в БЦ «Горизонт Парк» ао вул. Амосовa; близько 600 кв. м офісних приміщень в БЦ «Аквамарин» (вул.Жилянська) рекламному агентству OYMA; понад 1 700 кв. м офісних і торгових площ в БЦ «Прага» на вул. Сосюри і БЦ «Хрещатик-плаза» банку «Форум».

Довідка УНІАН. Colliers International – міжнародна консалтингова компанія, що надає послуги в галузі комерційної нерухомості. Colliers International налічує понад 12 тис. співробітників, що працюють в приблизно 300 офісах в більш ніж 61 країні світу, зокрема на території СНД і країн Балтії.

У представництві Collіers Іnternatіonal в Україні, заснованому в 1997 році в Києві, працює більше 60 фахівців.