Попов обіцяє повернути до комвласності активи «Київміськбуду»

Перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ обіцяє повернути до комунальної власності міста активи компанії “Київміськбуд” та інших об’єктів територіальної громади, які були приватизовані незаконним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПОПОВ сказав сьогодні на прес-конференції.

“Що стосується “Київмськбуду”, я обіцяв, що ми будемо повертати об’єкти комунальної власності. Я не обмежуюсь проблемою “Київміськбуду”. Я маю на увазі більш широкий аспект цієї проблеми. Я свої обіцянки буду виконувати. Як будуть розвиватись події, я думаю, ви будете свідками цього”, - заявив він.

На прохання журналістів підтвердити чи спростувати інформацію у ЗМІ, яка з’явилась вчора з посиланням на О.ПОПОВА, що на даний час власність холдингу «Київміськбуд» перебуває під арештом, а у прокуратурі вивчають матеріали, що нібито доказують виведення акцій компанії з комунальної власності, він сказав: “Я ніколи таких заяв не робив і поки що не збираюсь їх робити, тому що дійсно йде перевірка даних. У нас є певні складнощі відносно отримання такої інформації, враховуючи те, що відповідні керівники, у тому числі КМДА, сьогодні, на жаль, на роботі не перебувають з різних причин, декого шукають... Тому об’єктивно коментувати це я не можу”.

Водночас О.ПОПОВ наголосив: “Будь-які спроби простягти руки до комунального майна міста і вирішити це незаконним шляхом будуть, безумовно, отримувати відповідну реакцію від керівників КМДА. Ми обов’язково повернемо активи, які були, на нашу думку, незаконно відчужені від власності територіальної громади”.

При цьому О.ПОПОВ підтвердив, що справді правоохоронці вивчають це питання. “Ми звернулись з таким проханням і йде перевірка”, - додав він.

Як повідомяв УНІАН, на початку серпня Блок Віталія Кличка звернувся до столичної влади з вимогою оприлюднити офіційну інформацію про нинішній статус холдингової компанії «Київміськбуд».

«Уже давно йдуть розмови про те, що акції, котрі перебували у комунальній власності міста, дивним чином опинилися в руках структур, наближених до сім’ї ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. А це - 80% усіх акцій холдингу. Тому ми хочемо, аби влада дала офіційне пояснення - хто реально володіє компанією: громада міста чи сімейний клан ЧЕРНОВЕЦЬКИХ?», - заявив лідер блоку, голова партії «УДАР» Віталій КЛИЧКО.

Він переконаний, що, попри кадрові зміни в мерії, ключовими активами міста продовжують керувати люди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України, 80% акцій якої, за останніми офіційними даними, належать київській територіальній громаді й перебувають в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, у яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.

За підсумками 2009 року холдингова компанія «Київміськбуд», як замовник і генпідрядник, ввела в експлуатацію близько 356 тис. кв. м житла, що становить 48% від загального об`єму житлового будівництва у Києві і 22% – в Україні. У 2009 році підприємства холдингу виконали будівельних робіт на 2,9 млрд. грн.